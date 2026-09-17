Богданов, ПП: Горивата могат да стигнат 2.50 евро, правителството закъсня с мерките

"Правителството е твърде пасивно по отношение на ръста на цените на горивата и мерките за ограничаване на ефекта върху потребителите са закъснели".

Това заяви Богдан Богданов от „Продължаваме промяната“. По думите му поскъпването на петрола на международните пазари създава допълнителен риск за цените на бензина и дизела в България.

„Трябва да има ясни мерки и сценарии при различни ценови нива. Не може да чакаме цената да стигне определено ниво и тогава да започнем да мислим какво ще правим“.

Богданов посочи, че при продължаващо поскъпване на петрола цената на горивата у нас може да се повиши значително, като според него съществува риск дизелът да достигне 2,50 евро за литър. Той настоя държавата да използва всички възможности за ограничаване на натиска върху домакинствата и бизнеса.

Сред обсъжданите от него варианти е използването на част от свръхпечалбите в сектора за компенсиране на потребителите. Той припомни и мерките, предприемани при предишни периоди на рязко поскъпване на горивата, като според него сега е необходим предварително подготвен механизъм, който да се задейства при достигането на определени ценови прагове.

„Правителството трябва да бъде активно, а не да изчаква ситуацията да стане критична“.

По думите на Богданов високите цени на горивата имат пряк ефект не само върху шофьорите, но и върху инфлацията, транспортните разходи и цените на стоките и услугите.