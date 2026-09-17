Барселона разби Расинг със 7:2 и постави нов клубен рекорд

Барселона разгроми Расинг Сантандер със 7:2 на "Камп Ноу" в двубой от осмия кръг на Примера дивисион и продължи безгрешното си представяне от началото на сезона.

Каталунците вече имат седем победи от седем мача във всички турнири, шест от които са в Ла Лига. Това е нов клубен рекорд за "синьо-червените".

Головото шоу започна още в осмата минута, когато Жоао Кансело се разписа с удар от над 25 метра. В 25-ата минута Рафиня удвои от дузпа, а пет минути по-късно Магет Гай върна един гол за Расинг.

В 36-ата минута нов удар на Кансело и рикошет в Асиер Виялибре доведоха до 3:1, а малко преди почивката Рафиня реализира второто си попадение. Ламин Ямал също получи шанс от бялата точка, но пропусна.

След почивката Ясир Забири намали на 2:4, но Барселона бързо отговори. Рафиня отново беше точен от дузпа в 67-ата минута и оформи своя хеттрик.

Габриел Жесус направи резултата 6:2 в 79-ата минута, а секунди преди края Ламин Ямал все пак записа името си сред голмайсторите след асистенция на Карим Адейеми.

С успеха Барселона събра 18 точки и остава лидер в класирането с три пред Реал Мадрид. Расинг Сантандер е десети със 7 точки.

Мачът между Леванте и Атлетик Билбао пък беше отложен заради наводнен терен, като все още няма определена нова дата за провеждането му.