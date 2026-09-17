Порои удариха Испания: Наводнения в Барселона и рекордни валежи във Валенсия
Отменени са и множество полети
Проливни дъждове предизвикаха наводнения в Барселона, а испанската метеорологична агенция издаде червено предупреждение за района на каталунската столица.
Силните валежи засегнаха и провинция Валенсия, където на места са регистрирани рекордни количества дъжд.
За един час са паднали над 130 литра на квадратен метър.
Заради лошото време и обилните валежи редица пътища са били затворени, а общественият транспорт се движи със закъснения.
Отменени са и множество полети.