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Порои удариха Испания: Наводнения в Барселона и рекордни валежи във Валенсия

Порои удариха Испания: Наводнения в Барселона и рекордни валежи във Валенсия

Отменени са и множество полети

Проливни дъждове предизвикаха наводнения в Барселона, а испанската метеорологична агенция издаде червено предупреждение за района на каталунската столица.

Силните валежи засегнаха и провинция Валенсия, където на места са регистрирани рекордни количества дъжд.

За един час са паднали над 130 литра на квадратен метър.

Заради лошото време и обилните валежи редица пътища са били затворени, а общественият транспорт се движи със закъснения.

Отменени са и множество полети.

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