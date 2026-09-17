ДБ искат ДАНС да установи собственици на стратегически обекти

Внасяме законопроект да задължим ДАНС да разследва докрай и да установи истинските собственици на обекти от националната сигурност. Агенцията има много пропуски - стратегически обекти са с фиктивни собственици, т.нар. "сламени хора" - граждани на Шри Ланка, Белис, Кипър. Дълги години ДАНС не прави нищо по този въпрос. Тези дружества са практически дружества на Христо Ковачки.

Това заяви депутатът Божидар Божанов на брифинг на ДБ.

По думите му не може ДАНС и българското общество да не знае кой е собственик на обекти, дружества, ТЕЦ-ове, които са важни за националната сигурност. "Това очакваме да бъде подкрепено от всички, които са заявили, че ще се борят с олигархията", каза Божанов.