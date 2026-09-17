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Ивайло Мирчев за присъствието си в списъка на Калушев: Не носим отговорност

Ивайло Мирчев за присъствието си в списъка на Калушев: Не носим отговорност
Снимка: БТА

Има доста опити "Да, България" да бъде унищожена, каза Мирчев

Партия "Да, България" в основата си освен от Христо Иванов е създадена от "Протестна мрежа". Гледах интервюто на криминалния психолог Росен Йорданов пред БНТ (в него Йорданов каза, че името на Ивайло Мирчев е било в списъците на Ивайло Калушев, който да го "оцени" с "екстрасензорните" си "умения"). 

"Той каза, че свидетел му е казал - става дума за Инициативния комитет на ДБ, как някой му е изпратил имена, той бил в Мексико ... Не носим отговорност за тази работа. Има доста опити "Да, България" да бъде унищожена, помните ли "Нексо". Резултатът е, че България ще плаща милиарди обезщетение", каза Мирчев.

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