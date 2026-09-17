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"Прогресивна България" с критики за управлението на София навръх празника на града

"Прогресивна България" с критики за управлението на София навръх празника на града
БТА

Депутатът Владимир Раков посочи проблемите с отпадъците, транспорта, паркирането и инфраструктурата, но отчете и ръста на инвестициите в училищата

Парламентарната група на "Прогресивна България" използва празника на София, за да отправи критики към управлението на столицата. В декларация от парламентарната трибуна депутатът Владимир Раков заяви, че градът все още не използва пълния си потенциал и има нужда от дългосрочна визия.

Раков е народен представител от 24 МИР - София и член на парламентарната група на "Прогресивна България".

"Град с подобно наследство заслужава управление, което да бъде съизмеримо с неговата история", заяви той.

От отпадъците до транспорта

В декларацията Раков припомни, че настоящото ръководство на Столичната община встъпи в длъжност през ноември 2023 г. с обещания за модерно и прозрачно управление. Според него близо три години по-късно обаче редица проблеми продължават да създават затруднения за жителите на столицата.

Сред тях депутатът посочи проблемите с отпадъците, ремонтите и временните спирания по линии на метрото и трамваите, както и недостатъчната според него предварителна комуникация с гражданите.

Раков засегна и опитите за промени в правилата за платено паркиране, включително увеличението на цените и разширяването на синята и зелената зона.

В същото време той призна и положителни промени, като по-голямото финансиране за софийските училища и разширяването на инвестиционната програма на Общината.

"Не гледаме през розови очила"

Владимир Раков коментира и новите обитатели на Софийския зоопарк, използвайки темата като повод за критика към състоянието на инфраструктурата.

"Похвално е, че в софийския зоопарк вече разполагаме с шест розови фламинги и се готвим да посрещнем и жираф. Ние обаче не гледаме през розови очила", заяви депутатът.

Според него проблемите с улиците и пътната инфраструктура остават сред въпросите, които трябва да бъдат решени от местната власт.

В края на декларацията Раков честити празника на София и изрази признателност към служителите в чистотата и градския транспорт, лекарите, учителите и културните дейци, които ежедневно работят в столицата.

От "Прогресивна България" заявиха, че ще продължат да настояват за подобряване на управлението на града независимо от това коя политическа сила е начело на Столичната община.

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