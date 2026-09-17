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Парламентът започна заседанието си с поздрав за празника на София

Парламентът започна заседанието си с поздрав за празника на София
БТА

Днес столицата отбелязва своя ден, посветен на светите мъченици Вяра, Надежда и Любов и майка им София

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова откри пленарното заседание на 17 септември - денят на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София, и честити празника на българската столица. "Честит празник, София!", обърна се тя от парламентарната трибуна.

От "Прогресивна България" също излязоха с декларация във връзка с празника на град София. 

Първа точка в дневния ред на пленарното заседание е първото четене на промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, внесени от  Министерския съвет. Предвижда се депутатите да обсъдят на първо четене и законопроекти за изменение и допълнение на Закона за електронната идентификация. В програмата е и второто четене на промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете.

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