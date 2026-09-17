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Вкараха в затвора двамата лекари, обвинени за смъртта на Йоргос Мазонакис

Вкараха в затвора двамата лекари, обвинени за смъртта на Йоргос Мазонакис

Очакват се резултатите от допълнителни експертизи и изследвания, които трябва да помогнат за изясняване на причините за смъртта и обстоятелствата около процедурата

Двамата лекари, привлечени като обвиняеми по случая със смъртта на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис, са били отведени в затвора „Коридалос“ в Атина.

Йоана Гака и съпругът ѝ Илиас Теодоропулос са поставени под предварително задържане след продължили часове разпити пред разследващ съдия. Двамата са обвинени във връзка със смъртта на Мазонакис, настъпила по време на процедура по плазмафереза в медицински кабинет в атинския квартал Колонаки.

Според гръцките медии Гака е била транспортирана от полицейско управление в Атина до затвора малко след 6:30 ч. сутринта. По-късно и Теодоропулос е бил отведен в „Коридалос“.

Разследването се фокусира върху действията на двамата лекари по време на медицинската процедура, както и върху времето за реакция след настъпването на критичното състояние на пациента.

И двамата обвиняеми отхвърлят повдигнатите срещу тях обвинения. Техните защитници представят различна версия за случилото се и оспорват твърденията на разследването относно медицинските действия в минутите преди смъртта на певеца.

Очакват се резултатите от допълнителни експертизи и изследвания, които трябва да помогнат за изясняване на причините за смъртта и обстоятелствата около процедурата. Разследването продължава.

Поставянето под предварително задържане е процесуална мярка и не представлява присъда. Вината на обвиняемите може да бъде установена единствено с влязло в сила съдебно решение.

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