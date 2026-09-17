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Делян Добрев: Не вярвам избиратели на ГЕРБ да подкрепят Андрей Гюров

Делян Добрев: Не вярвам избиратели на ГЕРБ да подкрепят Андрей Гюров
БТА

"Грешно е решението ГЕРБ да няма кандидат за президент", категорично заяви Добрев

 

"Аз продължавам да смятам, че това е грешно решение, защото по-лошо е да паднеш без бой, отколкото да паднеш в бой“.

Това заяви Делян Добрев пред агенция "Фокус". Той изключи възможността избиратели на ГЕРБ да подкрепят Андрей Гюров. Според него - тяснопартийна кандидатура е имала реален шанс да стигне до балотаж, а отказът от участие е оставил избирателите на партията без избор.

"Не мисля, че щяхме да станем трети, аз съм почти убеден, че с тяснопартийна кандидатура щяхме да станем втори“.

Добрев призна, че за първи път от 20 години насам се колебае дали изобщо да гласува.

"След като ГЕРБ няма да участва, честно да ви кажа, изборите станаха безинтересни за мен. Аз самият не знам дали изобщо ще гласувам, което е голяма изненада за мен. Последните 20 години съм активен участник в политическите процеси и сега изведнъж се чудя за кой ще гласувам и дали изобщо да гласувам. Не оставихме избор на хората".

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