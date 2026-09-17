Скъпото гориво вече променя навиците на домакинствата

Поскъпването на горивата увеличава месечните разходи на домакинствата и кара част от хората да ограничават пътуванията си. Някои потребители смятат, че по-високите цени вече се отразяват и върху стойността на хранителните продукти.

Цената на петрола е паднала тази сутрин до 106 долара, след като вчера е била 108 долара. Според енергийния експерт Мартин Владимиров това не означава непременно трайно успокояване на пазара.

"Това е временно охлаждане на пазара. Може да скочи днес още 6 долара нагоре. По принцип структурната ситуация е изключително тежка, тъй като основният алтернативен износ на суров нефт от Персийския залив беше спрян миналата седмица. Именно тръбопроводът "Изток-Запад" пресича Саудитска Арабия и свързва Персийския залив с Червено море. Така че какво ще се случи през следващите дни е много трудно да се прогнозира. Истината е, че в момента сме в най-лошия сценарий, който никой не очакваше към май–юни месец. А именно това, че всички резерви са изчерпани", коментира в "Тази сутрин' Мартин Владимиров, енергиен експерт.

По думите му Китай в момента играе ключова роля за поддържането на баланса на петролните пазари.

"В момента Китай поддържа баланса. За съжаление, защото в момента сме заложили всичко на решенията на Китай за петролните пазари", посочи той.

Финансистът Никола Янков не споделя оценката за предстояща тежка финансова зима.

"Не споделям това мнение. Не знам защо трябва да се очертава тежка финансова зима, защото всяка зима си говорим, че трябва да оцеляваме по някакъв начин. България е една спокойна и умерено богата държава на фона на всички останали по света", коментира финансистът Никола Янков.

Според Янков в пазарната икономика има три основни начина за ограничаване на инфлационния натиск.

"Но в нормалната пазарна икономика има три начина да се влияе върху цените. Нека най-накрая да се научим как става това. 36–37 години след 1989 година е хубаво най-накрая да започнем да работим като пазарна икономика. Тези три начина са следните: Ограничаване на държавните разходи, защото това изсипва пари в икономиката при същото ниво на производство на стоки и услуги, т.е. вдига се ценовото ниво. Уравнението е: повече пари за същите неща, значи по-високи цени", посочи той.

"Второ - ограничаване на потребителското кредитиране от банковия сектор, защото това също изсипва неизработени пари в икономиката и те се изхарчват. Това вдига цените. И трето, вдигане на лихвените нива. Това са трите неща, които в една нормална пазарна икономика се правят, за да се контрира инфлационният процес. Това се прави в Съединените щати", коментира Никола Янков.

По думите му доходите изпреварват в пъти инфлацията у нас.

Заради високите цени на горивата и натоварения трафик в София Владимиров вижда обществения транспорт като възможен начин да се намали зависимостта от автомобилите.

"Има наистина гигантски задръствания последните дни в София. Това означава, че няма мотивация на хората да слязат от автомобилите си. Най-добрата мотивация за това е общественият транспорт да е по-достъпен при такава ситуация. Може би е по-разумно за държавата, за общината да, например, ограничи цените на билетите за градски транспорт, да ги направи безплатни. Това ще накара хората да слязат от автомобилите", отбеляза Мартин Владимиров.

По думите му потреблението на транспортни горива в София продължава да се увеличава.

"Наш анализ от миналата година показва, че за последните 10 години потреблението на транспортни горива в София са вече от 20%. И този ръст не се охлажда", посочи той.

Владимиров посочи, че България разполага с алтернативни възможности за доставки на суров нефт, но според него изборът на доставчици води до по-високи разходи.

"Това, което се вижда за тази година, е, че ние внасяме огромни количества от Турция, всъщност от Ирак през Турция, на много висока цена. И не е ясно защо го правим. Има много алтернативни доставчици на суров нефт в региона, но ние избираме най-далечния. И то с целия геополитически риск на доставки от Ирак през тръбопроводите на Кюрдистан. Там цената е около 10% повече от Брент", посочи Мартин Владимиров.

По думите му цената на горивата преди данъци е ключова за оценката на ситуацията на българския пазар.

"Цената на горивата преди данъци, защото това е важното, което да гледаме. Нашите данъци са най-ниските европейски. На колонката България все още плаща едни от най-високите цени в целия Европейски съюз. Преди данъци обаче цената на дизела в момента е на средните нива за Европейския съюз. А това не е логично. Ще ви кажа защо не е логично. Първо, защото рафинерията е голям производител на дизел и изнася една част от този дизел за региона. А другата причина е, че ние внасяме евтин преработен руски дизел от Турция. Алтернативни доставчици на "Лукойл". Цената на този дизел по наши сметки е около 20% по-евтина, отколкото на съответните пазари. Но в България той се реализира на следната цена - на Софийската борса. Средната цена на Средиземноморската борса на дизел е в момента на рекордни нива. В последните години, не сме го виждали това от 2007-2008 година. Голямата печалба е за прекупвачите на дизел в България. А прекупвачите на дизел купуват от рафинерията и купуват и от Турция, и от други пазари наоколо", посочи енергийният експерт.

Владимиров смята, че маржът на печалба на рафинерията е значителен и може да бъде повлиян от особения управител.

"Маржът на печалбата, който в момента реализира рафинерията, е огромен и този марж може да бъде контролиран донякъде от особения управител. Тъй като ние сме в ситуация, че в България оперира компания под американски санкции, в крайна сметка не е идеята да улесняваме тази компания да прави по-голяма печалба, а от началото на този кабинет - отново да изнася тази печалба в Швейцария най-вероятно, в компанията "Литаско". Има начин особеният управител да се намеси във веригата на доставките, така че може би да се свие част от този марж на печалба", отбеляза още Мартин Владимиров.