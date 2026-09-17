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Поредно заседание по делото "Дебора"

Поредно заседание по делото "Дебора"
БТА

Подсъдим е Георги Георгиев от Стара Загора, който е обвинен за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин многостепенна средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство спрямо Дебора Михайлова

Районният съд в Пловдив изслушва вещи лица по делото "Дебора", извършили авто-техническа и техническа експертизи.

Подсъдим е Георги Георгиев от Стара Загора, който е обвинен за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин многостепенна средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство спрямо Дебора Михайлова.

След като всички съдии в Районния съд в Стара Загора си направиха отвод, процесът беше прехвърлен в Пловдив.

Делото срещу Георгиев в Районния съд в Пловдив започна на 28 февруари 2024 година. На 23 януари следващата година защитата му направи искане за отвод на съдебен заседател. В същия ден съдебният състав направи самоотвод по делото.

На 28 февруари миналата година делото срещу Георги Георгиев започна отначало при друг съдебен състав. 

Според Окръжния съд в Стара Загора предявеният иск е частично основателен в частта, че срокът на делото е неразумен поради това, че след отвода на съдебния състав разглеждането на делото започна отначало.

От образуването на делото пред Районния съд в Пловдив до отвеждането на съдебния състав са изминали 11 месеца и 26 дни. През това време са проведени 11 съдебни заседания, а подсъдимият е търпял мярка за неотклонение „задържане под стража“. 

В момента Георгиев е на свобода под парична гаранция от 10 хиляди лева. 

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