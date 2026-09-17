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Румъния търси изход от политическата криза, Никушор Дан започна консултации с партиите

Румъния търси изход от политическата криза, Никушор Дан започна консултации с партиите
АР/БТА

„Не можем да чакаме повече и ще има номинация. Нека видим какво ще се случи след номинацията“, заяви държавният глава

Румънският президент Никушор Дан провежда днес консултации с лидерите и представителите на парламентарно представените политически формации в опит да бъде намерен изход от политическата криза, която продължава повече от четири месеца, съобщи „Диджи 24“.

„Не можем да чакаме повече и ще има номинация. Нека видим какво ще се случи след номинацията“, заяви държавният глава по-рано тази седмица.

Първа в президентския дворец „Котрочени“ пристигна делегацията на Социалдемократическата партия (СДП). Срещата започна в 9:00 часа. След нея за консултации с президента влезе делегация на партия „Алианс за обединение на румънците“ (АОР), водена от тримата лидери на формацията – Джордже Симион, Петришор Пейу и Дан Дунгачю.

След срещата със СДП лидерът на партията Сорин Гриндяну заяви, че социалдемократите са готови да поемат управлението.

„Готови сме да поемем управлението, имаме решения, взети от СДП на ръководните форуми на партията, чрез които искаме да ръководим румънското правителство. Имаме право да направим това. Знаем как да управляваме добре в интерес на румънците. Румъния има нужда от правителство, стабилност и последователно управление“, каза Гриндяну след разговорите.

Политическата криза започна след загубата на парламентарната подкрепа за правителството на премиера Илие Боложан. Оттогава Никушор Дан търси вариант за сформиране на нов кабинет, но парламентарно представените формации не успяват да постигнат споразумение за устойчиво мнозинство.

Днешните консултации са насочени към определянето на кандидат за министър-председател. В тях участват всички основни парламентарно представени политически сили, сред които СДП (PSD), АОР (AUR), Националната либерална партия (PNL), Съюзът за спасение на Румъния (USR) и Демократичният съюз на унгарците в Румъния (UDMR).

Срещите са разпределени в отделни часове и продължават през целия ден. След приключването им президентът се очаква да обяви номинация за премиер.

Основните спорове между политическите сили са свързани с бъдещия състав и програмата на правителството, както и с мерките за справяне с бюджетния дефицит и ограничаване на публичните разходи. В дневния ред са и икономическите реформи и ангажиментите на страната към Европейския съюз.

След номинацията предстои кандидатът за премиер да представи състава и програмата на бъдещото правителство пред парламента. Кабинетът трябва да получи необходимата подкрепа, за да встъпи в длъжност.

При липса на достатъчно гласове политическата безизходица ще продължи, а процедурата за формиране на правителство ще премине към следващите предвидени конституционни стъпки.

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