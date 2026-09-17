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Румъния разполага американски противодронен щит по Черно море и Дунав

Румъния разполага американски противодронен щит по Черно море и Дунав
Снимка: БТА

Оборудването се нарича "Black Talon" ("Черен нокът")

Румъния, която е изправена пред нарастващ брой инциденти с въздушни и морски дронове заради войната в съседна Украйна, въвежда американска система за борба с дронове в четири военни пристанища на Черно море и по река Дунав, съобщават медиите в страната.

Програмата се осъществява в сътрудничество с военноморските сили на САЩ, а оборудването, което трябва да защити критичната инфраструктура от въздушни и морски дронове, се нарича "Black Talon" ("Черен нокът"), информира Евронюз-Румъния. 

Телевизията отбелязва, че черноморското пристанище Констанца ще бъде първото, което ще бъде наблюдавано чрез този вид система, която засича заплахи, идващи по въздух и по море. Първото оборудване вече се тества и се очаква да влезе в експлоатация до края на октомври.

Същата технология ще бъде използвана и в черноморското пристанище Мангалия, както и в дунавските пристанища Браила и Тулча. Според Евронюз оборудването, което е доставено на Румъния от американските съюзници в рамките на програма за сътрудничество, е способно да засича и проследява дронове и други заплахи във въздуха и на повърхността на водата. 

В момента то е в процес на тестване в пристанището в Констанца, а през октомври предстои да влезе в експлоатация. Обсегът му на действие е 10 километра и позволява наблюдение над обширен район както във военната, така и в гражданската зона на черноморското пристанище.

Четири такива комплекса ще бъдат разположени в пристанищата Констанца, Мангалия, Браила и Тулча, а в допълнение ще бъде инсталирано и оборудването "Sentinelle" ("Страж"), предназначено за наблюдение на подводната среда на дълбочина над 50 метра, информира медията.

В момента тече и процес на обучение на персонала, който ще борави със системата, която позволява не само да бъде засечен дронът, но и да бъде нанесен удар срещу него или да се отнеме контролът върху апарата. Става въпрос за мерки за гарантиране на сигурността на уязвимите румънски пристанища в близост до зоната, където се води войната в Украйна, отбелязва Евронюз.

Новинарският сайт Зиаре цитира контраадмирала от флота Чиприан Мандаки, командващ военното пристанище Констанца, който посочва, че тази система дава възможност да се прекъсне връзката между дрона и оператора. 

"Това е програма, която се осъществява от няколко години в сътрудничество с флота на САЩ, която сега достигна зрелост. Въвеждаме я в експлоатация. В момента оператори се обучават при производителя. Това оборудване ще бъде инсталирано във военните пристанища на военноморските сили, основно Мангалия, Констанца, Тулча и Браила. Оборудването се нарича "Black Talon" и защитава критични инфраструктурни обекти от дронове", обясни той.

По думите му системата, която включва сензори, модерен 3D радар, електронно-оптични елементи и пасивна система за засичане на електромагнитни емисии, има 360-градусов обсег на наблюдение и 20-градусов обсег при насочено действие след засичане на целта. "Има капацитет да заглушава връзката между оператора и дрона", добави още контраадмирал Мандаки.

Държавната телевизия ТеВеРе отбелязва, че инцидентът на 5 юни, когато украински морски дрон се взриви в пристанище Констанца, е ускорил усилията на властите да решат въпроса в противодронната отбрана. При инцидента не бяха регистрирани сериозни щети или жертви, а Киев заяви, че дронът е бил заглушен от Русия.

Телевизията цитира вицеадмирал Михай Панаит, началник щаба на военноморските сили, който посочва, че това е "система, която ни гарантира, че от гледна точка на предизвикателствата на въздушните и морски дронове ще можем да вземем мерки за защита на пристанището". По думите му тя съдържа и компонент за подводно засичане и представлява "първа стъпка към защитата на плавателните съдове и на системите във военните пристанища".

ТеВеРе припомня, че в интервю през август вицеадмирал Панаит казва, че след инцидента от юни румънските военноморски сили са предприели допълнителни мерки за сигурност, процедурите за намеса са били актуализирани, а сътрудничеството с украинските военноморски сили се е подобрило съществено, като вече има постоянен канал за комуникация и своевременно предупреждение за заплахи.

Началникът на щаба на румънските военноморски сили също така обръща внимание на защитата на изключителната икономическа зона на Румъния в Черно море, където от 2027 г. ще започне добивът на природен газ от периметъра "Нептун Дийп". Той отбелязва, че се извършват постоянни патрулни дейности с фрегати, спомагателни кораби, водолази от частите за обезвреждане на експлозиви и заедно с бреговата охрана. Панаит признава обаче, че военноморските сили имат нужда от повече способности, за да осигурят постоянно присъствие в зоната.

На 20 август румънските военни унищожиха морски дрон, съдържащ експлозив, на няколкостотин метра от платформата "Нептун Дийп" в рамките на изключителната икономическа зона на Румъния и на 80 мили източно от Констанца. Киев заяви чрез канала за пряка комуникация с Букурещ, че дронът не е с украински произход.

Същевременно Румъния, която има 650-километрова сухопътна граница с Украйна, отчита и увеличение на инцидентите с въздушни дронове. По данни на Министерството на националната отбрана през първите осем месеца на настоящата година 25 дрона са навлезли във въздушното пространство на страната, като четири от тях бяха свалени от изтребители. 

От началото на войната в Украйна са регистрирани 130 атаки в близост до границата на Румъния. Само през първите осем месеца на тази година са отчетени 64 атаки – повече от два пъти спрямо миналата година, когато са регистрирани 28.

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