Парадоксът PISA 2025: Рецептата на Ердоган срещу българския образователен колапс

Значителен успех отчитат учениците от Турция, участвали в международното изследване PISA за 2025 г. 15-годишните турски тийнейджъри са подобрили резултатите си и в трите области, които PISA изследва, като са постигнали среден резултат от 494 точки по природни науки, 472 точки по четене и 462 точки по математика.

Докато Анкара всъщност изпреварва средните показатели на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и инвестира приоритетно в образованието, София отчита нов спад в резултатите от PISA.

PISA оценява способността на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика. Международното изследване се прави от ОИСР, като в PISA 2025 са участвали 760 000 ученици от 91 държави.

За 2025 г. Турция отбеляза много сериозен скок, превръщайки се в една от малкото страни в света с едновременно подобрение на знанията по природни науки, способностите по четене и математика. В същото време България регистрира плачевни данни, като нашите ученици се представиха най-зле от всички свои набори в ЕС и по трите показателя.

По природни науки България регистрира резултат от 421 точки. Той е бил такъв и през 2022 г. При четенето страната ни има 387 точки, през 2022 г. са били 404. При математиката също има спад - 405 т. при 417 т. през 2022 г. В сравнение с резултатите от 2015 г. има голямо понижение при всички три показателя.

По природни науки с впечатляващите 494 точки, при средно 482 за ОИСР, Турция бележи скок от цели 18 точки спрямо 2022 година и от 69 точки спрямо 2015 година, като 81 процента от турските ученици покриват или надминават базовото ниво. В областта на четенето страната има 472 точки, при средно 461 за ОИСР, което е ръст с 16 точки спрямо 2022 година. По математика турските ученици постигат 462 точки, което е само с 1 точка под средното за ОИСР от 463 точки и то на фона на отчетен спад в повечето европейски държави.

Успехът на югоизточната ни съседка очевидно не е случаен, а е резултат от последователност и стабилно финансиране на образователния сектор от държавата.

На откриването на Новата учебна година на 14 септември в Анкара президентът Реджеп Тайип Ердоган заяви, че успехите на турските деца се увеличават с всяка изминала година.

Ердоган подчерта, че правителството винаги е отделяло голям дял от бюджета за образование и същевременно изтъкна, че е горд с постиженията на турските ученици, техните учители, като не забрави да добави и родителите.

Турция е сред малкото страни, чиито резултати от от PISA са се подобрили по природни науки и четене.

„За да оцелеем, имаме нужда от качествено образование”, подчерта турският лидер.

На срещата на ОИСР в Братислава по-рано този месец турският министър на образованието Юсуф Текин похвали представянето на турските ученици. Той изтъкна, че Турция е увеличила дела на отлично представящите се ученици, като същевременно е намалила дела на тези с по-слаби резултати.

„Стремяхме се както да помогнем на най-добре представящите се ученици да се изкачат още по-нагоре, така и да хванем за ръка изоставащите деца и да им помогнем да напреднат“, каза Текин.

Дисциплина, изкуствен интелект, кадри

Детайлите от доклада на PISA разкриват и защо средата в турските училища ражда по-високи резултати. В Турция се прилага строг контрол над смартфоните, като 83 процента от учениците учат в училища с пълна забрана за мобилни телефони на територията на учебното заведение, при 49 процента средно за ОИСР.

В същото време технологиите се използват с ясна цел, като 52 процента от турските ученици ползват изкуствен интелект в подкрепа на обучението си поне веднъж седмично. Откроява се и липсата на кадрова криза, тъй като едва 8 процента от турските директори на училища съобщават за недостиг на учители, който да пречи на обучението.

Въпреки напредъка, ОИСР отчита и някои предизвикателства за Анкара, като "разтваряне на ножицата" между учениците от богати и бедни семейства, както и високи нива на отсъствия.

Въпреки това докладът отчита сравнително приемливи резултати сред учениците в неравностойно положение в Турция, като техният среден резултат по природни науки е 466.

В същото време 21 процента от турските ученици съобщават, че са били подложени на поне една форма на тормоз няколко пъти в месеца или по-често (в съответствие със средните данни по този показател за ОИСР - от 20 процента).