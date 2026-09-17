София празнува: Защо 17 септември е денят на столицата и какво да очакваме?

На 17 септември София отбелязва своя празник - ден, в който историята на един от най-старите европейски градове се среща със съвременния му облик. Официални церемонии, концерти, изложби, безплатни посещения в музеи и събития на открито ще съберат софиянци и гости на столицата в различни части на града.

Но защо точно 17 септември и откъде всъщност идва името София?

Защо празнуваме на 17 септември?

На тази дата православната църква почита светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. Празникът на столицата се отбелязва официално на 17 септември от 1992 г.

И тук идва една от любопитните подробности в историята на града - София не е кръстена на светицата София, въпреки съвпадението с датата.

Името идва от древния храм "Света София", чието название е свързано с Божията премъдрост. През Средновековието името на църквата постепенно започва да се използва и за самия град, който преди това е познат като Сердика и Средец.

Така храмът не само се превръща в един от символите на столицата, но в крайна сметка ѝ дава и името, което носи до днес.

Град с история под краката ни

Историята на София обаче започва много преди тя да получи сегашното си име. Днешната столица пази следите на древна Сердика, а части от античния град могат да бъдат видени и днес в самия център.

Това е една от особеностите на София - различните епохи буквално съществуват една върху друга. Антични улици и сгради стоят под съвременния град, докато само на няколко минути от тях се намира храмът, дал сегашното му име.

Терзиев ще отправи послание към софиянци

Празничният 17 септември ще започне и с традиционните официални събития. В 10:00 часа ще се проведе тържествено заседание на Столичния общински съвет, на което ще бъдат връчени отличията "Почетен гражданин на София".

В 11:30 часа пред храм "Света София" ще бъде издигнато знамето на града и ще бъде отслужен водосвет. Там кметът Васил Терзиев ще отправи празничното си послание към жителите на столицата.

Терзиев вече призова софиянци да се включат в събитията и изрази надежда повече хора да станат част от празника тази година.

Ако статията излиза след речта му, тук бих сложила 1-2 от най-силните му реални цитати. Така материалът няма да бъде само исторически, а ще има и актуална новинарска стойност.

Цяла София се включва в празника

Празничната програма няма да остане само около храм "Света София". В различни части на столицата са предвидени концерти, изложби, театрални представления, инициативи за деца и събития на открито, а част от културните институции ще посрещат посетители с безплатен вход.

Сред големите събития е и LUNAR "Светлините на София", който започва именно на 17 септември и ще продължи до 20 септември.

В продължение на четири вечери центърът на столицата ще бъде преобразен със светлинни спектакли и международен конкурс по видеомапинг, а пълната програма, локациите и промените в движението можете да видите ТУК.

Освен светлинните спектакли, Софийската градска художествена галерия и Регионалният исторически музей - София ще бъдат сред културните пространства, които се включват в празника. Събития ще има както в центъра, така и в различни квартали на столицата.

Повече от един празничен ден

17 септември е повод София да си спомни откъде е тръгнала, но и да покаже как изглежда днес. Град, в който останките от Сердика стоят под метрото, древен храм е дал името на съвременна европейска столица, а няколко века история могат да бъдат извървени пеша за минути.

И докато София продължава да се променя, едно остава същото - историята ѝ не е затворена само в музеите. Тя е навсякъде около хората, които всеки ден наричат града свой дом.