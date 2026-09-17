Артисти от Индонезия, Италия, Китай, Полша, Украйна и Чехия участват в празника на София

Произведенията на седем финалисти ще бъдат представени в рамките на най-големия конкурс за имерсивен („потапящ”) видеомапинг в света от днес до 20 септември, информират от MР-Studio. Заедно със Столичната община, те са организатори на състезанието, като част от специалното издание на фестивал Lunar.

Тази година, събитието за светлинно изкуство носи името „Светлините на София” и ще отпразнува Деня на София с аудио-визуални произведения върху фасадите на Народното събрание, Министерски съвет, Президентството и Министерството на образованието на Република България.

В рамките на международния конкурс „Градски пулс”, артистите бяха предизвикани да създадат произведения, които да накарат публиката „да се потопи” в едно от най-емблематичните пространства в столицата - Ларгото. Темата на конкурса отправи покана към творците да изследват града отвъд неговата физическа форма и чрез изкуството си да го представят като жив организъм, чийто ритъм непрестанно се променя.

Участие в шампионата заявиха 45 артисти и студиа от 22 държави, от Бразилия до Япония. Сред финалистите са Ари Дикиер, Полша, с шоуто Soul, Mödar от Индонезия с Alpha + Omega: The Semen Rama Cycle, The Fox, The Folks, също от Индонезия, с Kaleidopolis, Kurbas Production от Украйна с The Urban Jungle, Лука Аняни от Италия, с Evolving Pulse, Metanoia Creatives от Чехия с Incidence и SKG+ от Китай с шоуто Pink Punk.

Международното жури на конкурса събра представители на фестивалната, културната, артистичната и технологичната сцена. В състава му влизат Биргит Лил-Шнабл (Birgit Lill-Schnabl) – ръководител „Програма“ на Klanglicht Грац и Виена и член на борда на Международната организация на светлинните фестивали, Ирина Дакова – заместник-кмет по култура и туризъм на Столичната община, Мариано Леота – творчески и шоу директор, Марин Петков – основател и артистичен директор на MР-Studio и Lunar, Петер Цвиетня от Christie Digital Systems и Радослав Механджийски, изкуствовед и куратор, съосновател на Art and Culture Today. Журито оцени финалните произведения както от гледна точка на художествената идея и въздействието, така и спрямо тяхната реализация за мащабните фасади на Ларгото.

Тази година, две прозведения ще грабнат големите отличия в конкурса. Международното жури ще избере своя фаворит, който ще получи „Награда на журито“, а за първи път и публиката ще има възможност да определи своето любимо шоу, което ще бъде отличено с „Награда на публиката“. Всеки посетител ще може да даде своя еднократен вот чрез мобилното приложение на Lunar във вечерите от днес до 19 септември. Двамата големи победители ще бъдат обявени по време на финалната вечер на събитието - 20 септември.

Творбите на седемте финалисти ще бъдат излъчвани в повторяемост, във всяка от четирите вечери. Част от програмата на събитието ще бъде и специално художествено съдържание, посветено на празника на София, създадено в сътрудничество между „Етюд-и-те на София” и Mp-Studio.