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Манчестър Юнайтед се срина от 2:0 и отпадна от Карабао Къп

Манчестър Юнайтед се срина от 2:0 и отпадна от Карабао Къп
АП/БТА

"Червените дяволи" поведоха рано на "Олд Трафорд", но Брайтън направи пълен обрат и спечели с 3:2

Манчестър Юнайтед отпадна от Карабао Къп след драматична загуба с 2:3 от Брайтън на "Олд Трафорд", въпреки че тимът поведе с два гола още в първите десет минути.

Началото беше мечтано за домакините. В 8-ата минута младият Шей Лейси откри резултата с точен удар в левия ъгъл, а само две минути по-късно Мейсън Маунт удвои аванса на "червените дяволи".

Брайтън обаче успя да се върне в мача още преди почивката. В първата минута на добавеното време Жауен Хаджам намери Хараламбос Костулас в наказателното поле, а гръцкият нападател намали на 1:2.

След почивката "чайките" продължиха да натискат и в 65-ата минута стигнаха до изравняване. Топката достигна до оставения непокрит Паскал Грос, който преодоля защитник и вкара с удар към долния ляв ъгъл.

Само пет минути по-късно обратът беше пълен. Костулас изведе Максим де Каупер, който се разписа за 3:2 и хвърли в шок "Олд Трафорд".

До края Манчестър Юнайтед имаше шанс да се върне в срещата, но Маркъс Рашфорд пропусна най-добрата възможност, останал очи в очи с Джейсън Стийл.

Така Брайтън продължава напред в турнира, а Манчестър Юнайтед приключва участието си след болезнен обрат у дома. В друг двубой Астън Вила победи Ковънтри с 3:1 като гост и също се класира за следващата фаза.

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