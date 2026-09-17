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САЩ се подготвят за бойни действия в космоса и около Луната

САЩ се подготвят за бойни действия в космоса и около Луната
АР/БТА

Вашингтон разкри, че планира да удвои числеността на Космическите сили

Американските въоръжени сили трябва да са готови за бойни действия не само в земната орбита, но и в пространството около Луната, заяви високопоставен военен съветник на президента Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн заяви на конференцията „Въздух, космос и киберпространство“ край Вашингтон, че американската армия трябва да се адаптира още сега, за да бъде готова да води бойни действия и да защитава интересите на САЩ във всички направления – „от морското дъно до пространството между Земята и Луната“.

Космическите сили на САЩ, създадени от Тръмп през 2019 г., също се подготвят за евентуални бойни действия в космоса и около Луната. Генерал-лейтенант Грегъри Ганьон, ръководител на Командването за бойни операции на силите, заяви, че с навлизането на човечеството все по-навътре в космоса тяхната задача е да допринасят за защитата на американските интереси.

Изявленията идват само дни след като министърът на военновъздушните сили Трой Мейнк съобщи на същата конференция, че САЩ са разположили в орбита „оръжия за контрол на космическото пространство“.

Според Асошиейтед прес тези изявления за американските космически оръжия се разминават с дългогодишните международни договорености, според които космическото пространство трябва да бъде използвано за мирни цели и да остане демилитаризирано.

САЩ и редица други държави са демонстрирали способност да унищожават спътници в земна орбита, но досегашните подобни действия са били извършвани от Земята и са били насочени срещу собствени спътници.

Ганьон заяви, че според американската разузнавателна общност потенциални противници се стремят да пренесат военните действия в космоса и че въоръжените сили на САЩ трябва да се подготвят за такава възможност.

Договорът за космоса от 1967 г., по който страни са както САЩ, така и Китай, предвижда небесните тела, включително Луната, да се използват „изключително за мирни цели“. Документът забранява разполагането на ядрени оръжия в космоса и предвижда държавите да носят отговорност за щети, причинени от техни космически обекти.

На въпрос за договора и останалите международни ангажименти Ганьон заяви, че Космическите сили на САЩ ще продължат да извършват „безопасни и отговорни космически операции във всички части на космическото пространство“.

По думите на Ганьон Вашингтон планира през следващите пет години да удвои числеността на Космическите сили до около 25 000 военнослужещи. Около две трети от увеличението се очаква да бъдат насочени към Командването на бойните сили.

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