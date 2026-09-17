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5.47 % е регистрираната безработица през месец август

5.47 % е регистрираната безработица през месец август
БТА

През септември 9496 души са получили подкрепа от Агенцията по заетостта за намиране на работа, смяна на работното място или професионално развитие

С 14 % се увеличават заявените от работодателите свободни работни места през август спрямо предходния месец, съобщиха от Агенцията по заетостта.

Обявени са 9659 позиции на първичния пазар на труда, което е с 1211 повече в сравнение с юли. Към края на август равнището на регистрираната безработица е 5,47 % , а регистрираните безработни в страната са 155 007 души.

Най-голям е делът на свободните места в образованието, преработващата промишленост, държавното управление, търговията и ремонта на автомобили, административните и спомагателните дейности, хотелиерството и ресторантьорството, както и в транспорта, складирането и пощите, посочиха от Агенцията.

През септември 9496 души са получили подкрепа от Агенцията по заетостта за намиране на работа, смяна на работното място или професионално развитие.

С посредничеството на бюрата по труда работа са започнали 8837 безработни, а 659 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие на професионалната си реализация.

През август над 4500 икономически неактивни лица са мотивирани да предприемат стъпки към включване на пазара на труда. За достигането до тях бюрата по труда работят активно и с ромски и младежки медиатори, допълниха от Агенцията по заетостта.

Подкрепа за започване на работа са получили и 503 души от уязвими групи, включени в програми и мерки за субсидирана заетост.

Сред тях са хора с увреждания, младежи без професионален опит, лица над 55-годишна възраст и дълготрайно безработни. От започналите работа по мерки за субсидирана заетост 379 души са включени в проекти по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, посочиха от Агенцията.

Сред най-търсените професии през август са преподаватели, персонал, полагащ грижи за хора, работници по събиране на отпадъци, работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта, продавачи, чистачи и помощници, водачи на моторни превозни средства,  оператори на стационарни машини и съоръжения, стопански и административни специалисти, служители в сферата на персоналните услуги и други.

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