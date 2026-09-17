Нов протест за Киноцентър "Бояна": Искат държавата да гарантира бъдещето му

Нов протест за бъдещето на Киноцентър "Бояна" се проведе тази сутрин пред Министерството на културата. Представители на независимия културен и продуцентски сектор настояха министър Евтим Милошев да поеме ясен ангажимент за запазването на киноцентъра, тъй като след два месеца изтича ограничението за разпореждане с неговите активи.

В протеста участваха председателят на Сдружение "Алианс на независимите продуценти" Габриел Георгиев и председателят на Сдружение "Независим културен сектор" Любомира Костова.

Георгиев припомни, че преди седмица министърът на културата е бил изслушан по темата в парламентарната Комисия по култура. По думите му тогава са били посочени няколко възможни мерки, сред които обявяване на сградите за паметници на културата, но без конкретни срокове и ангажименти.

"Виждаме една пасивна политика по отношение на този казус от Министерството на културата и за нас това е неприемливо", заяви Георгиев.

Според него разговорите между министъра и приватизатора на "Бояна филм" не са достатъчни, ако от тях не произтичат правно обвързващи гаранции.

Искат проверка на приватизационния договор

Едно от основните искания на протестиращите е създаването на експертна комисия, която да извърши цялостна проверка на договора за приватизация и да установи дали заложените в него условия са изпълнени.

Георгиев настоя резултатите от подобна проверка да бъдат публично оповестени, за да стане ясно какви възможности има държавата за защита на интереса си.

Той призова министър Милошев да организира и обществен дебат с професионалните и синдикалните организации и приватизатора, на който публично да бъде обсъдено бъдещето на Киноцентъра.

Любомира Костова също изрази опасения какво може да се случи след изтичането на ограниченията. Тя даде пример с други приватизирани кина, които впоследствие са прекратили дейността си.

"Ако наистина намеренията са добри, нека тогава и "Бояна филм", и министърът подпишат и се разберат така, че имотите, инфраструктурата да се запазят, каквито са в момента, и за целите, за които са направени - за киното", заяви Костова.

Според протестиращите Киноцентър "Бояна" има значение не само за културния сектор, но и за икономиката заради работните места и чуждестранните продукции, които се снимат в България. Те настояват държавата да предприеме конкретни действия преди изтичането на двумесечния срок.

ТАРАЛЕЖ припомня, че това не е първият протест за бъдещето на Киноцентър "Бояна". Представители на киноиндустрията вече излязоха на протест с настояване държавата да предприеме конкретни действия за запазването на комплекса и предназначението му за кинопроизводство.