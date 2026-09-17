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Васил Терзиев: Всеки да носи лична отговорност за града

Васил Терзиев: Всеки да носи лична отговорност за града
Снимка: БТА

Ролята на всеки един от нас е централна в нашата мисия, каза кметът на София

Ролята на всеки един от нас е централна в нашата мисия. Така че нека бъдем отговорни, нека подходим с изключително много любов и отдаденост, за да може София да бъде градът, за който всички мечтаем. Това каза кметът на София Васил Терзиев на тържествено заседание на Столичния общински съвет по повод Деня на София.

Всяка година говорим за вяра, надежда, любов и мъдрост. Тази година искам да използвам една друга дума, върху която да помислим, и тя е отговорност. Всеки един от нас - какво може и какво трябва да даде на този град, подчерта кметът на София. Защото много пъти очакванията ни са насочени все към другия - към политическия опонент, към кмета, към районната администрация или към някой друг, който трябва да свърши работата. Очакваме решения, без да носим лична отговорност и без да правим необходимото, за да дадем още повече на нашия любим град, подчерта Васил Терзиев.

Затова се надявам всички ние - и хората в тази зала, и всеки един софиянец, да мислим основно за това какво можем да дадем. Какво можем да направим повече, за да бъде градът ни по-хубав днес? Какво повече можем да вложим, за да изградим това по-добро бъдеще, което се постига само с общи усилия и с лична себеотдаденост, отбеляза кметът на София.

Това няма как да се случи, когато всеки очаква от другия да свърши работата, да понесе тежестта или да направи компромис. Всеки един от нас трябва да бъде равен участник и да не се пести, когато става дума да оставим нещо по-добро след себе си — така, както поколенията преди нас са го правили, за да можем днес да кажем, че София е този красив и хубав град. Град с бъдеще и град на възможности, каза Васил Терзиев.

Искам специално да се обърна и към нашите гости, които ще наградим след малко (по случай Деня на София - бел. ред.), и да ви благодаря за всичко, което правите. Благодаря за всичко, което и вашите близки са правили през годините, както и за заряда, който давате на този град. Защото, каквото и да си говорим, един град — това са хората. Това е енергията, която ни събира, подчерта кметът на София.

Всички вие и вашите близки сте оставили огромен отпечатък. Дали сте пример на много други и сте ги вдъхновили. Пожелавам ви да бъдете все така силни и устремени, за да променяме заедно града ни към по-добро, отбеляза кметът на София.

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