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Радев: България не е в периферята, а в центъра на европейския разговор

Радев: България не е в периферята, а в центъра на европейския разговор
БТА

Премиерът посочи, че реализацията на стратегическите инфраструктурни проекти е важна за ускоряване на икономическия растеж, преодоляване на демографските проблеми и модернизацията на страната

"България не е в периферията и не е в изолация, а е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивостта на Европа".

Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. Повод за думите му е обявената от председателя на Европейската комисия инициатива за междоконтинентална свързаност и посочването на България като домакин на бъдещата среща на върха, с която се очаква реално да започне изпълнението на инициативата.

По думите му страната ни не трябва да бъде само наблюдател, а да участва в генерирането на решения със стратегическо значение за бъдещето на Европа. Премиерът определи предстоящата среща на върха за свързаността на Европа с Централна Азия и Близкия изток като израз на доверие към българското правителство и неговата политическа воля и инициативност. Радев акцентира и върху възможността България да превърне географското си положение в стратегическо предимство.

„С нашата инициатива нашите проекти стават незаменима част от европейската стратегическа карта на свързаност – транспортна, енергийна и дигитална“.

Премиерът посочи, че реализацията на стратегическите инфраструктурни проекти е важна за ускоряване на икономическия растеж, преодоляване на демографските проблеми и модернизацията на страната.

Румен Радев благодари на министрите на външните работи и на транспорта и съобщенията за работата им през последните месеци, която по думите му е допринесла българската инициатива да се превърне в европейско решение.

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