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Четирима задържани за смъртоносния побой в Странско, направили самопризнания

Четирима задържани за смъртоносния побой в Странско, направили самопризнания
Pixabay

Според първоначалните данни конфликтът е свързан с повредена селскостопанска машина, а прокуратурата се очаква да повдигне обвинения

Четирима души са задържани във връзка със смъртта на 42-годишния сезонен работник в село Странско край Димитровград. По първоначални данни задържаните са направили самопризнания.

Тялото на мъжа беше открито в сряда около 7:30 часа в стая в къщата, в която е живеел. По него са установени следи от нанесен побой.

След проведени оперативно-издирвателни действия криминалистите са стигнали до четирима заподозрени, които са задържани.

Повредена машина вероятно е станала повод за конфликта

Жертвата и задържаните са били в района за сезонна работа по бране на бамя. Според първоначалната информация в основата на конфликта е инцидент със селскостопанска машина.

Твърди се, че наскоро 42-годишният мъж е счупил стъкло на машината, като разследващите проверяват дали именно това е довело до последвалото нападение.

Очаква се прокуратурата да привлече задържаните като обвиняеми. Разследването по случая продължава.

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