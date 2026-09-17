Съпрузи са открити мъртви в дома си в столичния квартал "Бояна"

61-годишни мъж и жена са открити мъртви в дома си в столичния квартал "Бояна". Двамата са съпрузи, съобщиха от СДВР.

Сигналът за безжизнените им тела е подаден минути преди 20:30 часа в сряда вечерта. Към адреса незабавно са изпратени полицейски екипи.

По първоначална информация няма данни за проникване в жилището или за външна намеса. Не е постъпвала и информация за случаи на домашно насилие между съпрузите.

В същото време БНР съобщава, че се работи по версия за убийство, последвано от самоубийство. Към момента тази версия не е официално потвърдена от СДВР.

По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да установи точните обстоятелства и причините за смъртта на двамата.