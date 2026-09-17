Метрото през "Слатина" вероятно няма да тръгне до края на мандата

Разширението на метрото през столичния район "Слатина" най-вероятно няма да бъде пуснато в експлоатация до края на настоящия мандат. Това заяви районният кмет Георги Илиев в интервю за БНР.

По думите му основна причина за забавянето са обжалвания от граждани, свързани с трасето. Въпреки че първата копка беше направена в рамките на настоящия мандат, очакванията са влаковете да не започнат да превозват пътници преди неговия край.

По-реалистичният сценарий според Илиев е булевардът над строящото се метро да бъде отворен за движение, докато екипите на "Метрополитен" продължат работата под земята.

След приключването на основните строителни дейности предстоят и необходимите тестове на системите, които по думите на районния кмет продължават около шест месеца преди въвеждането на метрото в експлоатация.

Ограничен градски транспорт в района

Илиев обърна внимание и на транспортното обслужване на "Слатина". Според него възможностите за придвижване с градски транспорт остават ограничени, а голяма част от линиите в района са с по-ниска честота.

Районният кмет коментира и работата по т.нар. "червени коридори" - тротоарни маршрути между училища, детски градини, болници и спирки на градския транспорт. Програмата все още не е напълно завършена, но по думите му е в напреднал етап.

В момента се довършва тротоар в район с интензивно пешеходно движение и множество институции.

Като един от проблемите пред изпълнението на проектите Илиев посочи недостатъчното финансиране, свързвайки го с липсата на приет бюджет на Столичната община за 2026 г.