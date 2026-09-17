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Астрономи откриват 84 мистериозни обекта в близки галактики

Астрономи откриват 84 мистериозни обекта в близки галактики

Изследователите определят новия клас обекти като „хипермеки“ рентгенови източници

Астрономи са открили 84 неизвестни досега обекта в близки галактики, след като са анализирали архивни наблюдения от рентгеновата обсерватория „Чандра“ на НАСА.

Според изследването, публикувано в списание Nature Astronomy, обектите отделят огромни количества енергия, но дълго време са останали незабелязани заради начина, по който излъчват светлина.

Изследователите определят новия клас обекти като „хипермеки“ рентгенови източници. Основната част от излъчването им е в екстремния ултравиолетов спектър – диапазон, който се поглъща от междузвездния газ. В резултат телескопите могат да регистрират единствено слабата рентгенова част от тяхното излъчване.

Откритията са потвърдени чрез допълнителни наблюдения, включително с помощта на рентгеновия телескоп XMM-Newton на Европейската космическа агенция. Част от обектите се намират в спиралните ръкави на галактиката M101, докато други са открити сред по-стари звезди в елиптични галактики.

Какви са тези обекти?

Учените все още не разполагат с окончателен отговор за природата им. Сред възможните обяснения е те да представляват бели джуджета, неутронни звезди или черни дупки, които поглъщат материя от заобикалящата ги среда.

Откритието може да помогне и за изясняването на един от въпросите около свръхновите от тип Ia. Тези мощни звездни експлозии се използват от астрономите за измерване на космически разстояния. Според изследователите новите обекти може да са част от популацията на бели джуджета, която досега е била трудно откриваема и би могла да даде допълнителни сведения за процесите, предхождащи подобни експлозии.

Излъчването на тези източници може да има значение и за самите галактики. Заради високата си енергия то е способно да влияе пряко върху междузвездния газ около тях.

Астрономите предполагат, че откритите 84 обекта вероятно са само най-ярката част от много по-голяма, все още неоткрита популация. За нейното изследване ще са необходими едновременни наблюдения в ултравиолетовия и рентгеновия диапазон.

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