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ЕК към Тръмп: Партньорството с Канада не е насочено срещу САЩ

ЕК към Тръмп: Партньорството с Канада не е насочено срещу САЩ
АР/БТА

Брюксел отхвърли опасенията на Вашингтон

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи Канада да стане „асоцииран член“ на ЕС, но инициативата не е насочена срещу САЩ, заяви Европейската комисия след заплахите на президента Доналд Тръмп за ответни действия в търговските отношения, предаде Франс прес.

„Както нашият председател ясно заяви вчера, предложеното задълбочаване на партньорството ни с Канада не е насочено срещу никого, а цели да укрепи общата ни сила“, заяви говорителят на ЕК по търговските въпроси Олоф Гил.

Коментарът беше направен, след като Тръмп предупреди, че евентуалното задълбочаване на връзките между ЕС и Канада може да има отражение върху търговските отношения между Вашингтон и Брюксел.

Тръмп даде да се разбере, че Вашингтон може да предприеме икономически мерки в отговор на подобно решение. Той заплаши с налагането на допълнителни мита върху европейския блок.

Американският президент обвърза евентуалните действия на САЩ с намеренията на европейските лидери. Според него, ако те са „добри“, няма да има проблем, но ако са „лоши“, Европа може да се сблъска с „много тежки мита“.

Тръмп също така не изключи възможността САЩ да прекратят търговията с Европа в определени сектори.

Той определи идеята Канада да стане асоцииран член на ЕС като „смехотворна“ и отправи критики към страната, като я нарече „ужасен търговски партньор“.

 

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