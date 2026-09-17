ЕК към Тръмп: Партньорството с Канада не е насочено срещу САЩ

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи Канада да стане „асоцииран член“ на ЕС, но инициативата не е насочена срещу САЩ, заяви Европейската комисия след заплахите на президента Доналд Тръмп за ответни действия в търговските отношения, предаде Франс прес.

„Както нашият председател ясно заяви вчера, предложеното задълбочаване на партньорството ни с Канада не е насочено срещу никого, а цели да укрепи общата ни сила“, заяви говорителят на ЕК по търговските въпроси Олоф Гил.

Коментарът беше направен, след като Тръмп предупреди, че евентуалното задълбочаване на връзките между ЕС и Канада може да има отражение върху търговските отношения между Вашингтон и Брюксел.