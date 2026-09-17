Вейп устройства и над 100 мл течност откриха у 18-годишен край Шумен

Две вейп устройства и над 100 милилитра течност за тях са иззети от 18-годишен младеж от Шумен при полицейска акция в района на село Кочово.

Проверката е извършена около 22:30 часа на 16 септември от служители на Районното управление във Велики Преслав в рамките на действия за противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества.

Полицаите спрели за проверка 18-годишния шуменец, който управлявал автомобил "Ауди". В колата били открити вейп устройство с 2 мл течност и пластмасово шишенце с още 3 мл.

Последвали процесуално-следствени действия в жилище, обитавано от младежа. Там служителите на реда намерили още едно вейп устройство и две пластмасови бутилки с общо около 100 мл течност.

Предстои експертиза да установи какво е съдържанието на иззетите течности.

По случая е образувано бързо производство, а разследването продължава.