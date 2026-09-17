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Националите по волейбол получиха Почетния знак на Столична община

Националите по волейбол получиха Почетния знак на Столична община
БТА

Отличията за мъжкия тим и девойките до 19 години бяха приети от Любомир Ганев по време на тържественото заседание на СОС за Деня на София

Националните отбори на България по волейбол за мъже и за девойки до 19 години получиха Почетния знак на Столична община по време на тържественото заседание на Столичния общински съвет по повод Деня на София - 17 септември.

Отличията бяха приети от президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, който определи наградата като признание за труда на състезателите и за радостта, която успехите им носят на българските фенове.

Ганев благодари на кмета Васил Терзиев и на Столичния общински съвет за подкрепата при организирането на големи волейболни събития в София. Той разкри още, че България е кандидатствала за домакинство на полуфиналите и финала на Европейското първенство през 2030 година.

По думите му след силните резултати на националните отбори интересът на децата към волейбола се увеличава с между 30 и 40 процента. В същото време обаче остава необходимостта от повече треньори, спортни зали и възможности за подготовка.

"Публиката е нашият седми играч", заяви Ганев, като допълни, че целта е поне веднъж годишно България да бъде домакин на голямо волейболно събитие.

Сред представителите на мъжкия национален отбор, получили отличия, бяха мениджърът Стефан Чолаков и помощник-треньорът Андрей Жеков.

Почетен знак на Столична община получиха още Народно читалище "Пробуда - 1926", Народно читалище "Св. Иван Рилски - 1926" и доц. д-р Ивайло Шалафов.

По време на заседанието грамота на Столична община беше връчена и на Никола Веселинов за приноса му в науката и инженерството.

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