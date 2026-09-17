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Демерджиев: МВР има основната отговорност за противодействието на изборните престъпления

Демерджиев: МВР има основната отговорност за противодействието на изборните престъпления
Снимка: БТА

Вътрешният министър постави изборите сред основните приоритети на ведомството и заяви, че противодействието на изборните престъпления остава основна отговорност на полицията

Вътрешният министър Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов очертаха приоритетите пред главните и областните дирекции на МВР. Сред основните задачи на ведомството е подготовката за предстоящите избори за президент и вицепрезидент, включително мерките срещу изборните престъпления и нарушенията на обществения ред.

За участие в Националното съвещание са поканени министър-председателят Румен Радев, временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев.

"Министерството на вътрешните работи започва подготовката за опазването на обществения ред и противодействието на изборните престъпления преди предстоящия вот", заяви вътрешният министър.

Демерджиев посочи, че през повече от 35 години демократични избори в България многократно са правени опити за изкривяване на волята на избирателите чрез нарушения, манипулации и купуване на гласове.

"Достатъчно добре са познати тези практики благодарение на изборите през последните години", заяви Демерджиев.

Той подчерта, че с началото на предизборната кампания вниманието на обществото отново ще бъде насочено към действията на МВР.

"Задачата да бъде осигурен честен вот на българските граждани, който правилно и вярно отразява тяхната воля, тежи върху Министерството на вътрешните работи", посочи министърът.

Според Демерджиев взаимодействието между институциите ще бъде ключово за гарантирането на честността на изборния процес. На централно ниво вече е създадена координация с прокуратурата, ДАНС, Централната избирателна комисия и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Основната отговорност за противодействието на изборните престъпления обаче остава на МВР.

"Познати са тези практики, известни са ни, имаме значителен опит и аз съм убеден, че и този път ще се справите", обърна се Демерджиев към ръководния състав на ведомството.

Подготовката за изборите няма да бъде за сметка на останалите приоритети на МВР, подчерта вътрешният министър. Сред тях той посочи борбата с трафика и разпространението на наркотици, намаляването на пътния травматизъм и противодействието на корупцията.

Демерджиев заяви, че борбата с корупционните практики ще остане във фокуса на МВР и по време на предизборната кампания.

По думите му противодействието на конвенционалната, икономическата и организираната престъпност е пряко свързано и с пресичането на схемите за изборни нарушения.

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