Васил Терзиев: Големите промени в София вече се виждат

„Водим битка за всяко пространство – има проекти, чакали десетилетия, които вече отпушихме. Има проблеми, за които още не съм доволен от постигнатото. Но най-важното е да покажем, че може да бъде различно“.

Това каза столичният кмет Васил Терзиев в интервю за „24 часа“ по повод Деня на София. Като примери за проекти, които дълго време са били забавяни, той посочи парковете „Кукуряк“ и „Младост 3“, бул. „Копенхаген“, изграждането на нови детски градини и училища, както и разширяването на метрото.

„Трудно ми е да посоча само един проект, с който се гордея. Радва ме и малкото, и голямото, защото всичко има значение. Трябва големите проекти да се случват, но и малките, свързани с поддръжката, които показват отношението към града“.

По думите на Терзиев вече са отворени три нови метростанции в „Подуяне“, а още седем се изграждат.

За близо три години са въведени в експлоатация 20 нови сгради на детски градини, докато други 15 са в процес на строителство. Над 440 хил. кв. м тротоари са изградени или ремонтирани.

Сред ключовите инфраструктурни проекти през следващите години кметът посочи булевардите „Джеймс Баучер“, „Св. Климент Охридски“, „Копенхаген“ и „Скобелев“.

„Целта е на всеки проблем, който гражданите виждат, да намираме максимално бързо решение. Това не е лесно – изисква много работа, подготовка и финансиране. Но вече се вижда скоростта, с която общината работи“.

Той свързва ускоряването на работата и с административната реформа в Столичната община – по-ясно разпределение на отговорностите, по-голяма отчетност и по-добра координация между отделните екипи.

Сред основните задачи до края на мандата е и промяната в системата за чистота.

Терзиев посочи, че реформата се извършва поетапно и целта е всички райони да разполагат с дългосрочни договори, които да гарантират по-добро качество на услугата.

„Избрахме по-трудния път да кажем „не“ и да подредим тази система, въпреки че това изискваше дискомфорт за гражданите“.

По думите му договорите трябва да бъдат разпределени във времето, така че София да не зависи от един изпълнител. Сред целите са още повече конкуренция и изграждане на собствен общински капацитет. Кметът определи като системни проблеми и отговорността за малките улични кошчета и изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци. Общината работи по модел, който да улесни гражданите при заявяването на извозване на стари мебели, строителни отпадъци и други обемисти вещи.

Терзиев заяви, че вижда промяна в облика на столицата, включително по отношение на проблеми, които дълго време са били пренебрегвани.

„Все повече ми харесва как изглежда София, защото знам какъв напредък отбелязваме, включително по проблеми, на които години никой не е обръщал внимание – подлези, липсващи плочки, изсъхнали дървета, графити. Водим битка за отвоюването на всяко пространство“.

Според него натрупаните с десетилетия проблеми няма как да бъдат решени за няколко години, но резултатите постепенно се виждат.

Сред големите нерешени задачи остават достъпът до Витоша и завършването на Околовръстния път.

За Витоша общината вече е изготвила пътна карта и работи по устройствените и нормативните пречки, както и по обследването на съоръженията.

„Ще бъда щастлив, ако до края на мандата има необратим път поне един лифт да се случи, дори да не му прережем лентичката“.

Според столичния кмет дори рекордният бюджет на София не е достатъчен, за да бъдат покрити всички натрупани инфраструктурни нужди.

Затова общината работи за по-голяма финансова самостоятелност, инвестиционно финансиране и възможност за привличане на частен капитал при подходящи проекти.

Предвижданият инвестиционен заем трябва да осигури средства за ключови обекти, така че реализацията им през следващите години да не зависи единствено от свободния ресурс в годишния бюджет.

„Новото метро, инфраструктурните проекти и ключовите политики изискват стотици милиони евро годишно финансиране“.

Терзиев отново постави и въпроса за възможността част от данъците върху доходите да остават в общината, в която са генерирани.

На въпрос дали ще се кандидатира отново за кмет на София Терзиев заяви, че решението му ще зависи от резултатите през оставащата година.

„Ако се справяме добре като екип, ако съм доволен от това, което виждам през оставащата година, защо да не се кандидатирам?“.

По думите му първо трябва да бъдат изпълнени целите, които си е поставил за настоящия мандат, а след това да бъде очертана визията за следващия.

Сред задачите до края на мандата той посочи и казуси, трупани с години, включително незаконната автокъща „Капитолия“ и сградата при язовир „Искър“.

„Тази битка не е за тротоари и градска среда. Тя е хората да разберат, че са главни действащи лица, да има чувство за справедливост и лека-полека всички да започнат да работят по едни и същи правила“.