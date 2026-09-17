Наталия Ефремова: Адаптивността ще е ключова за бъдещия пазар на труда

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Младите хора трябва да инвестират не само в знания и технически умения, но и в способността си да учат и да се адаптират към промените, заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на бизнес форума "Кошер 2026", организиран от "Тук-Там" в Интер Експо Център - София. Това съобщиха от пресцентъра на социалното министерство.
Събитието е под патронажа на Министерството на труда и социалната политика и е посветено на подготовката на хората за промените, които се очаква да настъпят на пазара на труда през следващите десет години.
Адаптивността, готовността за учене и постоянното надграждане на уменията ще бъдат сред водещите фактори за бъдещия пазар на труда, посочи Ефремова, цитирана в прессъобщението.
По думите й развитието на технологиите, включително на изкуствения интелект, няма да намали значението на човека, а ще изисква от него да развива способността си да се адаптира и да използва ефективно новите инструменти.
Ефремова открои две области, в които потребността от човешки труд ще остане значима - инженерните специалности и социалната работа. Демографските промени и увеличаването на броя на възрастните хора, които се нуждаят от подкрепа, ще запазят необходимостта от специалисти в социалната сфера.
Министърът постави акцент и върху т.нар. меки умения - работата в екип, разрешаването на конфликти, управлението на времето, емпатията и комуникацията.
"Има много неща, свързани с човешкото в нас, които няма как да бъдат заменени от изкуствения интелект", подчерта тя.
Според Ефремова способността за общуване, работа с други хора и постоянно професионално развитие ще придобива все по-голямо значение за успешната кариера.
Министърът подчерта и ролята на бизнеса да инвестира в знанията, уменията и квалификацията на служителите. Според нея това е важна предпоставка както за развитието на пазара на труда, така и за просперитета на страната.