Международна схема за ДДС измами: Арести в България и Германия

ГДБОП и ДАНС съдействат на германските власти при разследване на трансгранична схема за измами с ДДС, свързана с онлайн продажба на мобилни телефони.

При специализирана операция у нас са задържани трима участници в международна престъпна група.

Операцията е проведена на 16 септември под ръководството и надзора на Европейската прокуратура. Разследването обхваща България, Германия, Австрия и Кипър, съобщиха от ГДБОП.

В България са извършени претърсвания и изземвания на 16 адреса в областите София, Монтана и Кърджали. Трима души са задържани на адрес в столичен квартал. Сред тях е българска семейна двойка, за която разследващите установили, че е организирала и контролирала дружествата, използвани в схемата.

Според събраните до момента данни престъпната група е действала близо две години. Чрез български дружества във веригите на доставки е генериран оборот за милиони евро.

Разследването е насочено към предполагаема измама с ДДС при използването на специалния режим за облагане на маржа. Схемата е била свързана с продажбата на нови мобилни телефони онлайн на потребители в Германия.

Според Европейската прокуратура заподозрените са изградили трансгранична структура от дружества в България, Кипър и Германия. Чрез нея е създавана привидност, че новите телефони отговарят на условията за прилагане на режима на ДДС върху маржа.

По този начин ДДС е изчисляван само върху печалбата на продавача, вместо върху пълната стойност на телефоните. Това е позволило устройствата да бъдат предлагани на по-ниски цени, като според разследването са генерирани значителни незаконни печалби.

Мобилните телефони са били препродавани през верига от дружества, контролирани от заподозрените, преди да достигнат до германски онлайн търговци и крайни клиенти.

При операцията са извършени претърсвания, арести и запори на активи в четирите държави. Общо четирима заподозрени са задържани - трима в България и един в Германия.

Съдът във Франкфурт на Майн е издал заповеди за запор на активи за приблизително 20,5 млн. евро срещу двама заподозрени и две дружества. Иззети са банкови сметки, мобилни телефони и луксозни часовници.

Едно от дружествата, свързани с разследването, вече е възстановило 3,3 млн. евро.

Към момента се изчислява, че предполагаемата измама е причинила загуби от ДДС в размер на над 15,7 млн. евро. Окончателният размер на щетите все още се установява в рамките на текущото разследване.