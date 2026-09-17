Когато горивото стане лукс: Шофьор "зареди" колата си с олио

Когато цената на горивото не ти харесва, явно има два варианта - оставяш колата или минаваш на олио. Поне така се пошегува мъж във видео, което се разпространява в социалните мрежи.

На кадрите се вижда как той стои до Peugeot 306 на паркинг пред магазин и съвсем невъзмутимо излива бутилка олио в отвора за гориво. До автомобила има и количка с покупки, което прави гледката още по-забавна - зареждането вече не е на бензиностанцията, а директно след пазара.

Когато резервоарът е празен, а заплатата трябва да стигне до края на месеца.

Видеото е очевидна шега с цените на горивата, но идеята на мъжа определено печели точки за изобретателност. Вместо да обикаля в търсене на най-евтината бензиностанция, той явно е решил, че щом колата е гладна, ще я нахрани.

Дали автомобилът действително е потеглил след необичайното "зареждане", от кадрите не става ясно. А и подобен опит определено не е добра идея за повторение.

Но шегата е ясна - при тези цени човек вече не пита "бензин или дизел", а "слънчогледово или рапично?"

Засега олиото все пак е по-добре да остане в кухнята, отколкото в резервоара. Ако горивата продължат да поскъпват, интернетът със сигурност ще измисли и следващата "алтернатива"