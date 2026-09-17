Депутатите решиха: Най-малко 33% от ръководствата на големи публични дружества да са от по-слабо представения пол

Най-малко 33% от членовете на управителните и надзорните органи на големите публични дружества трябва да бъдат от по-слабо представения пол. Това реши окончателно парламентът с приетите на второ четене промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете.

Новите правила се отнасят за публичните дружества, които не попадат в категорията на микро-, малките и средните предприятия. За такива се определят дружествата с под 250 служители и годишен оборот до 50 млн. евро или годишна балансова стойност на активите до 43 млн. евро.

При подаването на декларациите си за корпоративно управление засегнатите дружества ще трябва да предоставят информация за броя на жените и мъжете в своите управителни органи.

До 30 юни 2027 г. Комисията за финансов надзор трябва да изготви и публикува списък на публичните дружества, които са постигнали заложената цел.

Предимство при еднаква квалификация

Промените предвиждат при подбор на кандидати с еднаква квалификация, компетентност и професионални резултати предимство да се дава на представителя на по-слабо представения пол.

Въвеждат се и санкции. Ако публично дружество наруши правилата за предимство или използва дискриминационни критерии при избора на членове на управителните и надзорните си органи, имуществената санкция ще бъде между 5000 и 20 000 евро.

При непредоставяне на изискваната информация в срок или при подаване на непълни или неверни данни глобата ще бъде между 2000 и 5000 евро.

Депутатите спориха за новите изисквания

Председателят на социалната комисия Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната“ заяви, че партията подкрепя законопроекта, като посочи необходимостта България да изпълни европейските изисквания и да избегне санкции от Европейската комисия.

Милена Недева от „Прогресивна България“ също защити промените. По думите ѝ с тях се въвеждат разпоредбите на европейската директива за по-балансирано представителство на жените и мъжете в управителните органи. Тя отбеляза, че срокът за транспонирането ѝ е изтекъл още в края на 2024 г.

От „Възраждане“ се обявиха срещу част от текстовете. Димо Дренчев постави въпроса за начина, по който ще се съчетаят професионалните критерии с предимството за по-слабо представения пол.

Георги Георгиев от същата парламентарна група заяви, че според него въвеждането на подобен критерий създава неравно третиране на кандидатите по пол.

Приетите разпоредби въвеждат в българското законодателство изискванията на европейската директива за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса. Дружествата ще разполагат с шест месеца от влизането на закона в сила, за да приведат дейността си в съответствие с новите правила.