Томас Райс пое Трабзонспор, Джузепе Якини е потенциалният му заместник в Лудогорец

Лудогорец и Трабзонспор финализираха преговорите за преминаването на Томас Райс в турския клуб. Германският специалист напуска българския шампион, след като е изразил силно желание да приеме предложението.

Офертата от Трабзонспор е пристигнала във вторник. След продължителни разговори за компенсацията ръководството на Лудогорец е разрешило на Райс да замине за Турция.

„Ръководството на клуба се съгласи да влезе в преговори с Трабзонспор предвид предстоящата дълга пауза и достатъчното време за намирането на нов старши треньор“, обявиха от Лудогорец.

От клуба допълниха, че Райс е пожелал да се възползва от възможността да работи със звезди като Мохамед Салах, Фабиньо и Андре Онана.

Лудогорец ще получи солидна компенсация за раздялата. Това е първият случай, в който разградчани договарят преминаването на свой старши треньор в друг клуб срещу трансферна сума.

„Това за пореден път показва, че клубът, освен отлични играчи, привлича и отлични треньори“, заявиха още от българския шампион.

Футболистите са в почивка и ще подновят тренировки на 24 септември. Дотогава ръководството ще води разговори за назначаването на нов наставник.

Сред потенциалните заместници на Райс е 62-годишният Джузепе Якини. Според италианския журналист Джанлука Ди Марцио Лудогорец вече се е свързал с опитния специалист.

Якини познава добре Ивайло Чочев от съвместната им работа в Палермо. Последният му треньорски ангажимент беше в Бари през 2024 година, където записа две победи, две равенства и шест загуби в десет мача.

В кариерата си италианецът е водил още Парма, Фиорентина, Емполи, Сасуоло, Удинезе, Сиена, Сампдория, Бреша, Киево, Пиаченца, Виченца и Чезена.

Ако приеме предложението на Лудогорец, Якини ще започне първото си треньорско приключение извън Италия.