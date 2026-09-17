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Сърбия откри фабрика за израелски дронове

Сърбия откри фабрика за израелски дронове
АР/БТА

На откриването присъства сръбският президент Александър Вучич

Сърбия откри фабрика за сглобяване на дронове, произведени в Израел, съобщават местни медии.

На откриването присъства сръбският президент Александър Вучич, който обяви, че предприятието ще осигури работа на около 100 души и ще произвежда съвременно оборудване както за сръбската армия, така и за въоръжените сили на други държави.

„Тази сутрин бях особено горд със Сърбия и нейните успехи. Открих фабрика за сглобяване на най-модерните дронове, произведени в Израел, която ще наеме около сто работници и ще произвежда най-модерното оборудване, както за сръбската армия, така и за армиите на някои други държави. Плановете ни са огромни“, написа Вучич в профила си в Instagram.

По думите му Сърбия планира да задълбочи сътрудничеството си с израелски компании, като очакванията са в страната да бъдат открити поне още три фабрики.

Още през април беше съобщено, че Сърбия е постигнала споразумение с израелския военен производител „Елбит Системс“ (Elbit Systems) за производство на дронове на сръбска територия. 

Според публикуваната информация „Елбит Системс“ ще притежава 51% от предприятието, докато сръбската компания „Югоимпорт СДПР“ ще държи останалите 49%.

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