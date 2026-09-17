Трагедия в Атина: Трима загинаха, двама са тежко ранени при катастрофа

Трима души са загинали, а други двама са в тежко състояние след катастрофа в южната част на Атина, съобщава „Катимерини“.

Инцидентът е станал малко след 2:00 часа на 17 септември на крайбрежния булевард „Посидонос“, в района на Глифада и близо до улица „Калипсос“. Автомобилът се е движел в посока към центъра на Атина.

По първоначална информация в колата са пътували петима души. Шофьорът е загубил контрол над автомобила, който е напуснал пътното платно и се е ударил в тухлена стена.

Всички пътници са получили тежки травми и са били транспортирани в болница „Асклипио“ във Вула. Въпреки усилията на лекарите трима от пострадалите са починали няколко часа след катастрофата.

Другите двама остават в тежко състояние.

Пътната полиция в Атина е започнала разследване, което трябва да установи причините за инцидента и точните обстоятелства, довели до катастрофата.