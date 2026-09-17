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Заради скъпите горива: ГЕРБ настоява за реакция от правителството (ВИДЕО)

Заради скъпите горива: ГЕРБ настоява за реакция от правителството (ВИДЕО)
БТА

Александър Иванов заяви, че рекордният дефицит от 5,6% при високите цени на горивата на бензин се стопява по линия на това, че ще има непредвидени високи събирания в хазната от ДДС и от акциз.

"Очакваме адекватни решения и мерки от подготвеното правителство на Радев за справянето с високите цени на горивата".

Това каза народният представител от ГЕРБ-СДС Александър Иванов. Той уточни, че инфлацията в България за август е рекордно висока за Европа - 5,1%.

"При увеличението на цените на горивата и без действията на правителството ще видим по-голяма инфлация през септември. Правителството има огромно влияние върху сектора, но не виждаме адекватни решения. Всеки ден забавяне от правителството на Радев води до това, че българските граждани обедняват, а цените на стоките и услугите се повишават. Четвърти месец това обаче това не е факт, а цените продължават да растат. Има много начини - през акциз, през ДДС".

Иванов заяви, че рекордният дефицит от 5,6% при високите цени на горивата на бензин се стопява по линия на това, че ще има непредвидени високи събирания в хазната от ДДС и от акциз.

По думите му това устройва министъра на финансите и премиера.

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