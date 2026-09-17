Руски удари по Киев раниха 18 души, сред тях две деца

18 души, сред които две деца, са ранени при поредната руска нощна атака срещу Киев. Ударите са засегнали жилищни и обществени сгради, складове и бензиностанция, съобщиха украинските власти.

Сред пострадалите са 10-годишно момиче и 12-годишно момче. Атаки са регистрирани на повече от 10 места в украинската столица.

По данни на украинските военновъздушни сили Русия е използвала балистични и крилати ракети, както и 157 дрона и дронове-примамки. Украинската страна съобщава, че 131 въздушни цели са били унищожени или неутрализирани.

Най-силно са засегнати Киевска, Запорожка и Одеска област. В столицата са нанесени щети по складове, офиси, жилищни сгради и автомобили.

Удари по енергийна инфраструктура са регистрирани и в Сумска и Одеска област. Президентът Володимир Зеленски заяви, че щети са нанесени на гражданска инфраструктура в осем области.

Руското Министерство на отбраната представи различна версия за атаката, като заяви, че руските сили са поразили плавателни съдове, използвани от украинската армия.