На тържествена церемония беше издигнато знамето на София по повод празника на града - Деня на мъченица София и дъщерите й Вяра, Надежда и Любов.

Преди издигането на знамето президентът Илияна Йотова прие почетния караул и поздрави гвардейците.

На церемонията присъстваха кметът на София Васил Терзиев, зам.-председателят на Народното събрание Иван Ангелов, вицепремиерът Атанас Пеканов, министри, депутати, посланици, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, общински съветници, представители на дипломатически мисии, гости. Тържествен водосвет отслужи Негово Светейшество патриарх Даниил.

В словото си кметът Васил Терзиев призова на празника на София да си припомним не само какво сме наследили, но и какво дължим на хората след нас.

„Какво след 20 години младите софиянци ще си мислят, какви причини ще имат да останат в този град, да не си тръгнат. Да могат да кажат, че София им дава възможност да учат, да работят, да създават семейства, да живеят добре, да живеят в град на големи възможности“.

По думите му това е мерилото, което трябва да се гледа при развитието на един град – не само колко е построено, а как живеят хората в него.

„Не само как изглежда София днес, а каква София ще оставим на следващото поколение“.

По-рано днес се състоя празнична сесия на Столичния общински съвет - на нея бяха удостоени със званията „Почетен гражданин на София“ и „Почетен знак на Столична община“.