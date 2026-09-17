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Столична община настоява бившият директор на 138 СУ да не работи в друго училище до приключване на проверките

Столична община настоява бившият директор на 138 СУ да не работи в друго училище до приключване на проверките
Снимка: Столична община

Общината иска РУО - София-град и МОН да проверят назначаването на Александър Евтимов като заместник-директор в 141. ОУ

Столичната община настоява до изясняване на всички обстоятелства около случая с бившия директор на 138. СУ "Проф. Васил Златарски" Александър Евтимов той да не заема длъжност в друга образователна институция.

От общината уточняват, че не дават оценка за вина или невинност, тъй като това е въпрос от компетентността на съответните органи. Според тях обаче назначаването на Евтимов за заместник-директор в друго столично училище поражда притеснения сред родители, ученици и учители и поставя въпроса за доверието и спокойствието в образователната система.

Заместник-директорите се назначават от директорите на училищата, а директорите се назначават от началника на Регионалното управление на образованието - София-град.

Затова от Столичната община настояват РУО - София-град и Министерството на образованието и науката да извършат проверка на обстоятелствата около назначението в 141. ОУ и да се произнесат по случая в рамките на своите правомощия.

До приключването на проверките и изясняването на всички обстоятелства общината счита, че Евтимов не следва да заема длъжност в образователна институция.

От Столичната община посочват, че сигурността и доверието в училището са от първостепенно значение.

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