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Кремъл: Новите санкции на САЩ ще затруднят мира в Украйна

Кремъл: Новите санкции на САЩ ще затруднят мира в Украйна
АП/БТА

Говорителят Дмитрий Песков нарече това „недружелюбна“ стъпка и обяви, че Русия следи развитието на ситуацията

Кремъл заяви, че новите санкции на САЩ срещу Русия ще усложнят усилията за постигане на мирно споразумение за Украйна, предаде Ройтерс.

Вчера Камарата на представителите на САЩ одобри пореден пакет за икономически натиск върху Русия заради войната и го изпрати за подпис на президента Доналд Тръмп.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече това „недружелюбна“ стъпка и обяви, че Русия следи развитието на ситуацията.

Законопроектът, наречен „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026“, беше приет от Сената през август (86 гласа „за“ срещу 11 „против“). На 16 септември Камарата на представителите също го одобри (262 гласа „за“ срещу 159 „против“), с което приключи процедурата в Конгреса на САЩ.

За да влезе в сила, законът трябва да бъде подписан от Тръмп.

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