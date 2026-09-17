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Защо ЕС и Канада се сближават под сянката на Тръмп?

Защо ЕС и Канада се сближават под сянката на Тръмп?
АП/БТА

Визията, която Карни изложи на Световния икономически форум по-рано тази година – където той призова „средните сили“ (middle powers) да се обединят и да се противопоставят на принудителните действия на световните хегемони – първоначално не успя да получи подкрепа

„Споделяме един океан, един набор от ценности, един начин на виждане на света“, заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на канадския премиер Марк Карни. „И сега ще изградим и нашето споделено бъдеще“, добави тя.

Нейните коментари бяха направени по време на речта ѝ за състоянието на Европейския съюз (SOTEU) в Страсбург, Франция, на която Карни присъстваше и по време на която тя предложи Канада да стане „асоцииран член“ на блока. По-долу нашите експерти разглеждат това неочаквано предложение и мотивацията зад него от гледна точка както на Брюксел, така и на Отава.

Объркване относно членството, но яснота относно мотивацията

Обещанието на Фон дер Лайен да развива все по-близки отношения с Канада, включително с предложение за асоциирано членство в ЕС, идва с повече въпроси, отколкото отговори. Не е необичайно тези речи да бъдат богати на реторика, но бедни на детайли. Но това предложение е направо стратосферно.

Европейският съюз и Канада вече поддържат близки отношения. Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (CETA) е в сила временно от 2016 г. Канада е първата неевропейска държава, която участва в SAFE (схемата на ЕС за финансиране на отбранителни проекти „Действие за сигурност за Европа“).

Фон дер Лайен настоява за повече. Тя иска да надгради отношенията до „Алианс за бъдещето“ и изброи списък с идеи за партньорство: интелигентно производство, технологичен алианс, интегрирани отбранително-индустриални бази, флагмански проект в Арктика, енергия, критични минерали, батерии, изкуствен интелект, квантови технологии, киберсигурност и икономическа сигурност. Но върхът на всичко (pièce de résistance) беше идеята за асоциирано членство в ЕС за Канада.

Детайлите спират дотук. Идва ред на объркването.

Първо, в договорите за ЕС няма такова нещо като асоциирано членство. Германският канцлер Фридрих Мерц подхвърли идеята Украйна да бъде асоцииран член това лято като вид междинна станция по пътя към пълноправно членство. Това едва ли е целта на Фон дер Лайен за Канада.

Второ, възниква въпросът как асоциираното членство ще си взаимодейства с други формати, чрез които страни извън ЕС се ангажират с блока. Норвегия, Исландия и Лихтенщайн са в единния пазар на ЕС чрез ЕАСТ (EFTA). Швейцария, Обединеното кралство и Украйна имат свои собствени договорености. Според докладите Канада може да получи достъп до студентската програма Erasmus+, финансирани от ЕС безвъзмездни средства за научни изследвания и взаимно признаване на квалификациите на работниците. Но взети заедно, тези неща едва ли отговарят на амбицията, представена днес.Може би ЕС ще предложи на Канада някаква форма на по-напреднал достъп до пазара на блока. Но ЕС е изключително колеблив да отваря части от своя заветен единен пазар. Това колебание се дължи на опасенията, че трети държави не трябва да имат възможност да „избират само черешките от тортата“ (cherry-pick). Просто попитайте британците след Брекзит за техния опит с този подход.

Трето, съществува въпросът за представителството на Канада в ЕС. Ако Отава се интегрира по-тясно в европейския пазар, каква дума ще има Канада в Брюксел? Ще има ли Канада право на глас? Ако не, няма ли тогава Канада да се превърне в „приемател на правила“ (rule-taker) по отношение на многобройните икономически и търговски разпоредби на ЕС, заменяйки покровителственото отношение на Вашингтон с най-лошата версия на „ефекта на Брюксел“ (Brussels effect)? Изглежда съмнително, че Канада би приела това, включително нейната бизнес общност, която внимателно наблюдава правилата на ЕС за въглеродните данъци по границите (CBAM) и новите тарифи за стоманата. Да не говорим за мнението на някои държави-членки на ЕС – десет от които все още не са ратифицирали CETA и не позволяват на най-обещаващите разпоредби за инвестиции да влязат в сила.

Като оставим тези въпроси настрана, предложението на Фон дер Лайен показва ясно до каква степен оттеглянето и разрушителните действия на администрацията на Тръмп преформатират геополитиката за съюзниците на САЩ. Това, че Фон дер Лайен толкова силно прегърна Канада, която е в собствена търговска война със САЩ, е сигнал само по себе си. То показва колко много „разривът“ (rupture), за който Карни говори в Давос по-рано тази година, движи психологията на световните лидери, докато се опитват да навигират в новата геополитика.

Това ли е Доктрината „Карни“ в действие?

Съобщението на Фон дер Лайен, че Европейският съюз е поканил Канада да бъде първият му „асоцииран член“, увенчава една бурна седмица за Карни. Той беше домакин на глобални бизнес инвеститори на конференция в Торонто, а Обединеното кралство обмисля да се присъедини към ръководената от Канада Банка за отбрана, сигурност и устойчивост (DSRB), което потенциално добавя голям партньор към това новозараждащо се усилие.

Изглежда, че това е седмицата, в която Доктрината „Карни“ най-накрая набра скорост. Визията, която Карни изложи на Световния икономически форум по-рано тази година – където той призова „средните сили“ (middle powers) да се обединят и да се противопоставят на принудителните действия на световните хегемони – първоначално не успя да получи подкрепа. Средните сили в света са разнородна група и споделят малко общо по отношение на светоглед или стратегия за подход към „разрива“ (rupture) в международния ред, за който Карни говореше. Въпреки това, асоциираното членство на Канада в ЕС е най-близкото нещо до истинско обединяване на средните сили в един по-нестабилен свят.

Все пак остават въпроси. Какво точно включва „асоциираното членство“ не е ясно, тъй като нито една друга страна в света не притежава такава титла. Съществуват и болезнени точки в отношенията между Отава и Брюксел. Както Йорн отбелязва по-горе, десет държави-членки на ЕС тепърва трябва да ратифицират търговското споразумение между ЕС и Канада от 2016 г. (CETA).

В крайна сметка, за Канада решението да се стреми към по-тесни връзки с ЕС е умен ход. Продължаващата търговска война със САЩ тласна двустранните отношения до най-ниската им точка и канадците искат техните лидери да се диверсифицират далеч от Вашингтон, като Европа е желан партньор. Въпреки това, новото партньорство на Канада с ЕС прави постигането на бързо решение между Отава и Вашингтон в тяхната търговска война по-малко вероятно. Карни продължава да изгражда лостове за влияние и политическа воля чрез изчакване и показва на канадците, че съществуват алтернативи.

Автори: Йорн Флек, Имран Баюми, Atlantic Council 

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