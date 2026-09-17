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Бившият зам.-кмет на Пловдив Владимир Темелков е подал заявление за напускане на ГЕРБ

Бившият зам.-кмет на Пловдив Владимир Темелков е подал заявление за напускане на ГЕРБ
Снимка: Фейсбук

Той се прочу с отвертката, с която демонстрира уязвимостта на машините за гласуване

Бившият зам.-кмет на Пловдив Владимир Темелков е подал заявление за напускане на ГЕРБ

Таралеж припомня - на 31 август беше приета неговата оставка като член на Изпълнителната комисия на партията.

В партията на Бойко Борисов той изкара около 3 години. Влезе в нея преди местните избори през 2023 г. А в предишния мандат беше общински съветник от "Съюз за Пловдив" на Дани Каназирева.

Ставайки член на ГЕРБ, той автоматично беше назначен за зам.-кмет по образование, дигитализация и европейски политики в Община Пловдив. Но през август 2025 г. подаде оставка с едномесечно предизвестие. Тя обаче не беше приета след намесата на лидера Бойко Борисов, който разпореди Темелков и кметът Костадин Димитров да се разберат. 

Втората, окончателна оставка като зам.-кмет, депозира в края на май тази година и този път тя беше приета.

В кампанията за парламентарните избори Темелков се прочу с прословутата си отвертка, с която опита да демонстрира в ЦИК, че машините могат да се манипулират.

На 30 август Темелков беше изваден от Изпълнителната комисия на ГЕРБ. Правеше впечатление, че в последните месеци той не фигурираше в най-близкото обкръжение на Борисов.

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