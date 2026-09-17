Папа Лъв XIV предупреждава за опасностите от изкуствения интелект

Папа Лъв XIV предупреди за опасността изкуственият интелект да направи човешките отношения все по-безлични и призова хората да не оставят на алгоритмите решения, които изискват човешка преценка и отговорност.

„От една страна, технологичното развитие, разпространението на масмедиите и социалните мрежи, както и нарастващото използване на изкуствен интелект, откриват нови възможности, премахват бариерите и скъсяват разстоянията. От друга страна, взаимоотношенията са склонни да стават по-малко лични и по-виртуални и съществува риск да се научим да оставяме на алгоритмите решения, които принадлежат изключително на хората“, заяви папа Лъв.

Това не е първият случай, в който Светият отец говори за рисковете, свързани с развитието на изкуствения интелект. Той многократно е подчертавал необходимостта технологиите да бъдат поставени под човешки контрол, като решенията да се основават на преценка, съвест и отговорност.

В първата си енциклика, публикувана през май, папата също предупреждава срещу пълното прехвърляне към автоматизирани системи на чувствителни решения, които могат да засегнат живота на хората.

Темата за границите и рисковете на изкуствения интелект е особено актуална през последните седмици. Ръководители на водещи технологични компании предупредиха, че при липса на подходящи законови мерки развитието на технологията може да излезе извън контрол.