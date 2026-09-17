Оптимизират жп линията София - Бургас заради „Евровизия“

Съвместна инициатива за реклама на родните забележителности чрез железопътната мрежа стартираха министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на туризма Илин Димитров. Кампанията, озаглавена „Транспорт и туризъм - свързваме пътя с преживяването“, има за цел да превърне самото придвижване с влак в атрактивна част от почивката и да популяризира дестинациите в страната.

Като част от проекта по линиите София - Бургас и по теснолинейката Септември - Добринище се пускат модернизирани вагони от типа „бистро“. В тях пътуващите ще могат да получат информация за различни туристически локации и да се забавляват с настолни игри. За да демонстрират нововъведението, двамата министри изиграха партия шах в такъв вагон по време на представянето на Централна гара София.

Транспортният министър Георги Пеев призна, че качеството на обслужване в БДЖ все още не отговаря на съвременните стандарти, и апелира за търпение, докато трае модернизацията. Той отбеляза, че предстои подмяна на подвижния състав и въвеждане на по-висок комфорт, но това изисква време, а новите вагони са просто малка стъпка към по-приятно пътуване и внасяне на позитивизъм в системата.

Пеев разкри още, че през лятото планира тайни инспекции под формата на дълго пътуване с влак заедно със своя ресорен заместник-министър, за да се запознае лично с реалната обстановка. Той допълни, че се подготвя и удължаване на срока за предварителна продажба на билети, включително за местата в първа класа.

От своя страна министър Илин Димитров похвали доброто партньорство между двете ведомства, като уточни, че след авиацията сега фокусът се пренася върху жп транспорта, за да може хората да откриват културните и природни богатства на България още по време на път.

Димитров обяви, че до края на настоящата година ще заработи изцяло обновен национален туристически портал. Дигиталната платформа ще улеснява вътрешния туризъм, като ще позволява онлайн покупка на билети за транспорт и пропуски за музеи. Министърът е изразил пълна готовност за съвместна работа с туроператорите, които вече предлагат екскурзии с железопътен транспорт, предава БТА.

Във връзка с предстоящия песенен конкурс „Евровизия“, който ще се състои в Бургас през май догодина, транспортният министър каза, че министерството и БДЖ планират да оптимизират железопътната връзка по направлението София - Бургас, за да бъде тя по-интензивна, удобна и съобразена с повишения пътникопоток.