Премиерът на Швеция подаде оставка

Шведският премиер Улф Кристершон подаде оставка, след като предварителните резултати потвърдиха победата на лявоцентристката опозиция на парламентарните избори в Швеция, проведени в неделя, предаде ДПА.

Кристершон публикува в „Екс“ писмото си до председателя на парламента, в което посочва, че изборният резултат усложнява формирането на ново правителство.

Според него различията в позициите на партиите, заявени преди изборите, могат да затруднят създаването на управляваща коалиция.

„Сега е необходима конструктивна готовност за диалог от страна на партиите“, написа Кристершон.

„Трябва да се проведат разговори с всички партии, за да се намерят решения и да се създадат условия за стабилно и дееспособно правителство.“

Днес бяха потвърдени предварителните резултати от изборите, след като бяха преброени и последните гласове, изпратени по пощата. Окончателните резултати се очакват през почивните дни.

Кристершон отбеляза, че председателят на парламента трябва да започне процедурата за съставяне на нов кабинет. С цел процесът да стартира „незабавно“, той заяви: „С настоящото моля да бъда освободен от поста министър-председател.“

Четирите партии, които подкрепят социалдемократката и бивш премиер Магдалена Андершон, получават 176 от общо 349 места в Риксдага, сочат предварителните резултати. Социалдемократите са най-голямата политическа сила с 28% от гласовете.

Управляващият досега блок на Кристершон, съставен от неговата дясноцентристка Умерена коалиционна партия, Християндемократите и Либералите и подкрепян от крайнодясната партия „Шведски демократи“, получава общо 173 места.

Лидерът на шведските социалдемократи Магдалена Андершон заяви, че ще се стреми да състави правителство, което да „поведе Швеция напред“, съобщи Франс прес.

„Шведският народ избра нова посока за страната ни. Той гласува за единство, а не за разделение. Шведският народ гласува Швеция да върви напред. И аз искам да превърна тази нова посока в реалност“, казва Андершон във видеозапис, публикуван в социалните мрежи.

„Сега започва нова ера“, добави тя.