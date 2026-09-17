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Олимпийското гребане през 2032 г. ще се проведе в река с крокодили

Олимпийското гребане през 2032 г. ще се проведе в река с крокодили
БТА

Река Фицрой в Куинсланд е одобрена за олимпийски обект въпреки присъствието на крокодили и опасенията около силното течение

Състезателите по гребане на Олимпийските игри през 2032 г. ще се изправят пред необичаен домакин - река Фицрой в Австралия, известна като местообитание на крокодили. Въпреки притесненията за безопасността, реката е получила официално одобрение за провеждането на олимпийски дисциплини.

Премиерът на щата Куинсланд Дейвид Крисъфули заяви, че Фицрой е преминала независима техническа оценка и е получила необходимото одобрение като олимпийски обект.

По реката трябва да се проведат състезанията по академично гребане, кану-каяк и парагребане. Олимпийските игри в Бризбейн са планирани между 23 юли и 8 август 2032 г.

Крокодилите остават част от уравнението

Фицрой и нейните притоци са определени от властите в Куинсланд като местообитание на крокодили. По наличните официални данни няма регистрирано нападение на човек от крокодил в реката, но това не означава, че влизането във водата е без риск.

През 2020 г. властите предприемат операция за залавянето на голям крокодил, след като животното било забелязано край лодъчна рампа в Северен Рокхемптън. Според информацията то започнало да свързва района с наличието на храна, което повишило риска за хората.

Опасностите във Фицрой не се ограничават само до крокодилите. Силното течение и присъствието на акули също са поставяли спасителните екипи в рискови ситуации.

През 2023 г. двама мъже загиват при отделни случаи, след като влизат във водите на реката, докато се опитват да избягат от полицията. При последвалите издирвателни операции са били забелязани крокодил и големи акули.

Въпреки необичайните обитатели на реката, Фицрой вече е част от олимпийските планове за Бризбейн 2032, а организаторите ще трябва да гарантират необходимите условия за безопасното провеждане на състезанията.

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