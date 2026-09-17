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Весела Лечева: Българският олимпийски комитет вече има нов дом

Весела Лечева: Българският олимпийски комитет вече има нов дом
БТА

БОК получава за 10 години безвъзмездно право на ползване върху сграда до Спортната палата, където се планират олимпийски музей, библиотека и пространства за спортните организации

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева обяви, че с решение на Министерския съвет БОК вече има нова сграда в София. Имотът на ул. "Васил Левски" №77 ще бъде предоставен за безвъзмездно ползване на олимпийския комитет за срок от 10 години.

"Няма как да не се похвалим с новия дом на Българския олимпийски комитет. Днес беше прието решението за нова сграда за БОК", заяви Лечева пред медиите.

Тя подчерта, че решението идва само три месеца след като публично е било показано състоянието на досегашната база на комитета.

"Още през юни ви поканихме, за да видите състоянието, в което беше Олимпийският комитет, унизителното състояние, в което беше забутан. Затова сме изключително щастливи от решението", каза още тя.

Новата сграда се намира в непосредствена близост до Спортната палата и Националния стадион. По думите на Лечева мястото ще бъде използвано не само за административната дейност на БОК, но и като по-широк център на олимпийското движение у нас.

"Имаме като цел и идеи олимпийска библиотека, олимпийски музей. Всичко това може да бъде събрано на това място. Разбира се, това е дом за всички спортни организации, място, където те да провеждат своите семинари, обучения и събрания", заяви тя.

Старата сграда на БОК ще бъде върната на Областната управа, тъй като според Лечева тя е нефункционална за мащаба и задачите на организацията.

Председателят на БОК съобщи още, че в последните месеци комитетът е кандидатствал по повече от десет програми към Международния олимпийски комитет, вече е получил част от финансирането и подготвя многогодишни спонсорски договори до края на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Лечева отказа да навлиза в подробности около задълженията, наследени от предишното ръководство, но посочи, че продължават да излизат нови дефицити.

"Искам да занимаваме нашата аудитория само с позитивни новини, да се радваме на успехите на нашите състезатели, на нашите шампиони и вече от новата сграда да ви каним на наши семинари и обучения", завърши Лечева.

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